Mash: при ударе дрона ВСУ в Брянской области погиб путешественник Саша Конь Путешественник Саша Конь погиб при ударе украинского дрона в Брянской области

Москва14 мая Вести.Путешественник Саша Конь погиб в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что ЧП произошло накануне, 13 мая, в районе населенного пункта Старая Погощь.

Всушный оператор специально и прицельно атаковал путешественника, который мечтал добраться до Бразилии из Рязанской области говорится в публикации

От полученных ранений мужчина скончался на месте атаки БПЛА.

Telegram-канал Mash уточняет, что житель Ставропольского края Александр получил прозвище "Конь" из-за самодельной повозки за спиной, с которой он направился пешком в Бразилию. Путешественник преодолевал в день дистанцию от 15 до 30 километров.