Москва14 маяВести.Путешественник Саша Конь погиб в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Утверждается, что ЧП произошло накануне, 13 мая, в районе населенного пункта Старая Погощь.
Всушный оператор специально и прицельно атаковал путешественника, который мечтал добраться до Бразилии из Рязанской областиговорится в публикации
От полученных ранений мужчина скончался на месте атаки БПЛА.
Telegram-канал Mash уточняет, что житель Ставропольского края Александр получил прозвище "Конь" из-за самодельной повозки за спиной, с которой он направился пешком в Бразилию. Путешественник преодолевал в день дистанцию от 15 до 30 километров.