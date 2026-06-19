Американский музыкальный продюсер Тэй Кит ушел из жизни в возрасте 29 лет

Продюсер Тэй Кит умер в США в возрасте 29 лет Американский музыкальный продюсер Тэй Кит ушел из жизни в возрасте 29 лет

Москва19 июн Вести.Американский музыкальный продюсер Тэй Кит, работавший с крупнейшими хип-хоп-звездами, умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщила полиция города Нэшвилл в штате Теннесси (США).

Он работал над хитами рэперов Дрейка, Трэвиса Скотта, а также Эминема.

Он был найден мертвым в своей квартире на Мартин-стрит сегодня днем ​​сотрудниками полиции говорится в сообщении пресс-службы полиции

Причина смерти, как отмечается, будет определена после получения результатов вскрытия.

Продюсер родился и вырос в штате Теннесси. Свою музыкальную карьеру он начал еще будучи подростком, публикуя работы на YouTube и хип-хоп-платформах.

Ранее скончался южноафриканский пианист, известный как "мировая икона джаза", Абдулла Ибрагим. Он считается ведущей фигурой в жанре так называемого кейп-джаза.