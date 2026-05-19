В Индии известный бодибилдер-миллионер Ядав умер в 38 лет

Москва19 мая Вести.В Индии известный бодибилдер-миллионер Пратик Ядав, основавший две сети фитнес-клубов, скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщил портал Need To Know.

По информации журналистов, мужчина потерял сознание у себя дома на глазах у родных. Пратика экстренно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Ядав скончался от сердечно-дыхательной недостаточности, вызванной массивной легочной тромбоэмболией говорится в публикации

По данным врачей, миллионер в течение последних пяти лет тайно лечился от гипертонии, а также проблем со свертываемостью крови.

Пратик Ядав был сыном лидера социалистической партии Самаджвади Мулаяма Сингха Ядава. Младший Ядав заработал состояние, создав сети фитнес-клубов Iron Core Fit и The Fitness Planet.