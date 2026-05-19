Москва19 маяВести.В Индии известный бодибилдер-миллионер Пратик Ядав, основавший две сети фитнес-клубов, скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщил портал Need To Know.
По информации журналистов, мужчина потерял сознание у себя дома на глазах у родных. Пратика экстренно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.
Ядав скончался от сердечно-дыхательной недостаточности, вызванной массивной легочной тромбоэмболиейговорится в публикации
По данным врачей, миллионер в течение последних пяти лет тайно лечился от гипертонии, а также проблем со свертываемостью крови.
Пратик Ядав был сыном лидера социалистической партии Самаджвади Мулаяма Сингха Ядава. Младший Ядав заработал состояние, создав сети фитнес-клубов Iron Core Fit и The Fitness Planet.