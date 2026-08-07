Москва7 авг Вести.В возрасте 69 лет скончался музыкант и продюсер Уильям Орбит, известный своей работой с Мадонной, Blur, All Saints и U2.

О смерти Орбита сообщили его семья и друзья. В заявлении, опубликованном в соцсетях пятницу, 7 августа, говорится, что Орбит скончался дома 23 июля. Причина смерти не сообщается.

Настоящее имя продюсера Уильям Уэйнрайт. Он помог возродить карьеру Мадонны в 1998 году, записав с ней альбом Ray of Light. Альбом получил мультиплатиновый статус по всему миру, принес Мадонне четыре премии "Грэмми", и многими считается лучшим студийным альбомом певицы.

Орбит также работал над альбомом "13" группы Blur, продюсировал песни для U2 и All Saints, работал над дебютным сольным альбомом участницы Spice Girls Мел Си, а также выпускал собственные альбомы.