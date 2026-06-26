Умерла звезда золотого века Голливуда Энн Блит, ей было 98 лет Голливудская актриса Энн Блит умерла в возрасте 98 лет

Москва26 июн Вести.Американская актриса Энн Блит ушла из жизни в 98-летнем возрасте. Об этом пишет издание Variety.

В среду скончалась Энн Блит говорится в материале

Причины смерти актрисы не уточняются.

Энн Блит – актриса золотого века Голливуда. Карьеру начала еще в 13 лет, изначально была звездой Бродвея, начав с мюзикла "Дозор на Рейне". В 1945 году она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в кинокартине "Милдред Пирс". Также снималась в таких фильмах, как "Грубая сила, "Весь мир в его объятиях", "Сумеречная зона", "Она написала убийство".

После замужества актриса приостановила карьеру, чтобы сосредоточиться на воспитании пятерых детей. Ее называли одной из последних звезд золотого века Голливуда.