Актриса Мэри Ривера из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" умерла в 82 года

Актриса из фильма о Человеке-пауке умерла в 82 года Актриса Мэри Ривера из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" умерла в 82 года

Москва4 авг Вести.Актриса Мэри Ривера, известная по роли бабушки Неда Лидса в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

Актриса Мэри Ривера, сыгравшая бабушку Неда Лидса в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", умерла сказано в публикации

По данным портала, актриса ушла из жизни в Гонолулу еще 15 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. Ривера перенесла инсульт и впала в кому. Врачи давали неблагоприятные прогнозы, поэтому родственники приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

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