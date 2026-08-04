Москва4 авгВести.Актриса Мэри Ривера, известная по роли бабушки Неда Лидса в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.
Актриса Мэри Ривера, сыгравшая бабушку Неда Лидса в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", умерласказано в публикации
По данным портала, актриса ушла из жизни в Гонолулу еще 15 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. Ривера перенесла инсульт и впала в кому. Врачи давали неблагоприятные прогнозы, поэтому родственники приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.
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