Москва17 июлВести.Ирландская оскароносная актриса Бренда Фрикер, которая, в частности, сыграла роль птичницы в фильме "Один дома 2", скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщил RTE ее агент Фил Белфилд.
В 1990 году она стала первой актрисой из Ирландии, получившей Оскар. Во время церемонии вручения она посвятила статуэтку ирландскому народу.
Оскароносная ирландская актриса Бренда Фрикер, наиболее известная по ролям в фильмах "Моя левая нога" и "Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке", скончалась в возрасте 81 годаговорится в публикации
Ранее сообщалось, что британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, известная по роли в сериале "Звездный путь", ушла из жизни в возрасте 93 лет.