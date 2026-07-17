Скончалась актриса Бренда Фрикер, известная по фильму "Один дома 2" Актриса Бренда Фрикер, сыгравшая птичницу в "Один дома 2", умерла

Москва17 июл Вести.Ирландская оскароносная актриса Бренда Фрикер, которая, в частности, сыграла роль птичницы в фильме "Один дома 2", скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщил RTE ее агент Фил Белфилд.

В 1990 году она стала первой актрисой из Ирландии, получившей Оскар. Во время церемонии вручения она посвятила статуэтку ирландскому народу.

Оскароносная ирландская актриса Бренда Фрикер, наиболее известная по ролям в фильмах "Моя левая нога" и "Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке", скончалась в возрасте 81 года говорится в публикации

Ранее сообщалось, что британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, известная по роли в сериале "Звездный путь", ушла из жизни в возрасте 93 лет.