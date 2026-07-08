Актриса Луиза Лассер из "Реквиема по мечте" умерла на 88-м году жизни Американская актриса Луиза Лассер умерла в возрасте 87 лет

Москва8 июл Вести.Американская актриса Луиза Лассер умерла в возрасте 87 лет, сообщает The New York Times.

По данным издания, она скончалась по естественным причинам в своем доме на Манхэттене.

Лассер начала актерскую карьеру в 1960-х годах. В тот же период она познакомилась со сценаристом и режиссером Вуди Алленом. В 1966 году актриса вышла за него замуж и снялась в его режиссерском дебюте "Что случилось, тигровая лилия?".

Позже Лассер появилась еще в трех фильмах Аллена – "Хватай деньги и беги", "Бананы" и "Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить". В 1970 году Лассер и Аллен развелись.

В дальнейшем актриса продолжила сниматься в кино и телепроектах. Среди ее работ – роль в фильме Даррена Аронофски "Реквием по мечте". Наибольшую известность Лассер получила благодаря главной роли в сатирическом сериале "Мэри Хартман, Мэри Хартман".

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