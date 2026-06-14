Актриса из "Глухаря" Лариса Хорошилова скончалась на 83-м году жизни Умерла актриса из сериала "Глухарь" Лариса Хорошилова

Москва14 июн Вести.Актриса театра и кино Лариса Хорошилова скончалась на 83-м году жизни. Она умерла 8 июня после болезни. Печальную новость опубликовал Русский духовный театр "Глас" в соцсети "Вконтакте".

Ее творческий путь был неразрывно связан с Русским духовным театром "Глас", которому она посвятила более тридцати лет, преданно и самоотверженно служа искусству и формируя уникальный облик театра отмечается в некрологе

Лариса Федоровна играла и драматические роли, и сказочных персонажей. В 2019 году получила звание "Почетный деятель искусств города Москвы".

В кино Хорошилова впервые снялась в возрасте около 60 лет. Она сыграла 16 ролей в кино и сериалах, в частности в таких, как "Глухарь", "Карпов", "Пятницкий" и "Час Волкова".

Лариса Федоровна похоронена на Перепеченском кладбище Москвы рядом с супругом.