Москва11 июн Вести.На 83-м году жизни скончалась российская актриса театра и кино Лариса Хорошилова, известная широкой публике по ролям в популярных детективных сериалах, включая "Глухаря", "Пятницкого" и "Карпова". Об этом стало известно aif.ru.

Артистка ушла из жизни 8 июня. Прощание с ней состоялось 10 июня в Зале прощания инфекционной клинической больницы №1 в Москве. Причина смерти пока не разглашается.

Лариса Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. В 1968-м она окончила Челябинскую театральную студию при Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Сразу после выпуска актриса начала служить в Горьковском ТЮЗе имени Крупской, где выступала до 1973 года. С 1994 года она стала одной из ведущих актрис московского Русского духовного театра "ГЛАС".

В кино Хорошилова дебютировала достаточно поздно — в 2023 году. Тем не менее за короткое время она успела сняться более чем в десяти сериалах. В ее фильмографии — второй сезон "Часа Волкова", мелодрама "Варенька. Испытание любви", а также проекты "Глухарь 2", "Глухарь 3", "Пятницкий", "Карпов" и другие.