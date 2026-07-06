Москва6 июлВести.Британская певица Лорен Беннетт, участвовавшая в записи хита Party Rock Anthem, умерла в возрасте 37 лет. О ее смерти сообщил бывший коллектив исполнительницы - группа G.R.L.
С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить словами, как много она для нас значила.сообщается в Instagram (запрещен в РФ) коллектива
Беннетт начала профессиональную музыкальную карьеру в 18 лет. Вместе с несколькими исполнительницами она создала группу Paradiso Girls, которая в 2009 году выпустила дебютный сингл Patron Tequila.
В 2010 году певица начала сольную карьеру. Позже она приняла участие в записи композиции Party Rock Anthem дуэта LMFAO. Песня стала одним из главных хитов 2011 года и возглавила чарты во многих странах мира.
Затем Беннетт присоединилась к группе G.R.L. - Girls Rock Life. Коллектив выпустил песни Vacation, Lighthouse и другие композиции. В 2015 году группа распалась после смерти солистки Симоны Баттл, покончившей с собой.