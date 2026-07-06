Певица Лорен Беннетт, записавшая Party Rock Anthem, умерла в 37 лет Певица Лорен Беннетт умерла в возрасте 37 лет

Москва6 июл Вести.Британская певица Лорен Беннетт, участвовавшая в записи хита Party Rock Anthem, умерла в возрасте 37 лет. О ее смерти сообщил бывший коллектив исполнительницы - группа G.R.L.

С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашей любимой Лорен​​​. Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить словами, как много она для нас значила. сообщается в Instagram (запрещен в РФ) коллектива

Беннетт начала профессиональную музыкальную карьеру в 18 лет. Вместе с несколькими исполнительницами она создала группу Paradiso Girls, которая в 2009 году выпустила дебютный сингл Patron Tequila.

В 2010 году певица начала сольную карьеру. Позже она приняла участие в записи композиции Party Rock Anthem дуэта LMFAO. Песня стала одним из главных хитов 2011 года и возглавила чарты во многих странах мира.

Затем Беннетт присоединилась к группе G.R.L. - Girls Rock Life. Коллектив выпустил песни Vacation, Lighthouse и другие композиции. В 2015 году группа распалась после смерти солистки Симоны Баттл, покончившей с собой.