Москва21 апрВести.Американская поп-дива Мадонна лишилась вещей, в которых выступала на своем первом фестивале музыки и искусств Coachella в США. По ее словам, это не просто вещи, "это часть истории".
Исполнительница La Isla Bonita предложила награду тому, кто поможет найти пропажу.
Я предлагаю вознаграждение за их возвращениеопубликовала Мадонна пост в соцсети
Она перечислила список пропавших винтажных вещей. Это костюм из личного архива – пиджак, фиолетовый корсет, платье, сапоги, куртка Gucci, лавандовые перчатки и целый ряд других предметов одежды.
Я надеюсь и молюсь, что кто-то с добрым сердцем найдет их и свяжется с моей командойнаписала 67-летняя певица
Обладательница семи "Грэмми" и двух премий Brit Awards пообещала вознаграждение за безопасное возвращение пропавшего, но пока на объявление певицы никто не откликнулся.
На фестивале Coachella в 2006 году Мадонна выступала вместе с певицей Сабриной Карпентер. Мадонна вместе с Карпентер исполнила хиты Vogue и Like a Prayer, а также хит Bring Your Love, исполнение которого зрители тогда посчитали вызывающим.
А 17 апреля Мадонна представила первый за последние семь лет альбом.