Мадонна лишилась вещей, в которых выступала на фестивале в США Мадонна: винтажные вещи, которые были на мне на фестивале Coachella, пропали

Москва21 апр Вести.Американская поп-дива Мадонна лишилась вещей, в которых выступала на своем первом фестивале музыки и искусств Coachella в США. По ее словам, это не просто вещи, "это часть истории".

Исполнительница La Isla Bonita предложила награду тому, кто поможет найти пропажу.

Я предлагаю вознаграждение за их возвращение опубликовала Мадонна пост в соцсети

Она перечислила список пропавших винтажных вещей. Это костюм из личного архива – пиджак, фиолетовый корсет, платье, сапоги, куртка Gucci, лавандовые перчатки и целый ряд других предметов одежды.

Я надеюсь и молюсь, что кто-то с добрым сердцем найдет их и свяжется с моей командой написала 67-летняя певица

Обладательница семи "Грэмми" и двух премий Brit Awards пообещала вознаграждение за безопасное возвращение пропавшего, но пока на объявление певицы никто не откликнулся.

На фестивале Coachella в 2006 году Мадонна выступала вместе с певицей Сабриной Карпентер. Мадонна вместе с Карпентер исполнила хиты Vogue и Like a Prayer, а также хит Bring Your Love, исполнение которого зрители тогда посчитали вызывающим.

А 17 апреля Мадонна представила первый за последние семь лет альбом.