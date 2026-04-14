Москва14 апр Вести.Американская певица Мадонна в пятницу, 17 апреля, представит новый альбом после семилетнего перерыва, сообщает издание Sun со ссылкой на источник.

По данным источника, Мадонна готовится вступить в новую творческую эпоху, а в пятницу поклонники впервые смогут познакомиться с результатом ее работы с продюсером Стюартом Прайсом. Собеседник издания отмечает, что этот альбом стал для певицы особым проектом, в который она вложила много души, и что Мадонна с большим нетерпением ждет момента, когда поклонники смогут услышать то, над чем она работала.

При этом Sun уточняет, что пока неясно, будут ли в пятницу опубликованы сами новые композиции или речь пойдет лишь о формальном анонсе будущего релиза.

Издание обращает внимание, что до последнего времени Мадонна никак не комментировала свое возвращение. Однако в понедельник, 13 апреля, она удалила все фотографии из социальных сетей, обновила фотографии профиля и внесла изменения на своем официальном сайте, чем подогрела интерес к возможному анонсу.

Предыдущий альбом певицы, Madame X, был выпущен в 2019 году. Таким образом, текущий перерыв стал самым продолжительным в ее музыкальной карьере.