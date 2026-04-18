Еще недавно танцевала на юбилее: изменившая моду Джоан Берштейн умерла в 100 лет Основательница бутика Browns Джоан Берштейн умерла в 100 лет

Москва18 апр Вести.Британский ритейлер и основательница культового бутика Browns Джоан Берштейн (Mrs. B), сыгравшая важную роль в развитии британской модной индустрии, ушла из жизни в 100-летнем возрасте. Об этом сообщает издание Vogue.

Наша замечательная мать, Джоан Берштейн, кавалер ордена Британской империи, мирно скончалась цитирует издание заявление ее детей Саймона Берштейна и Кэролайн Хаммонд

В заявлении сказано, что сын и дочь глубоко опечалены. Уточняется, что в феврале Джоан Берштейн "с радостью отметила свой 100-летний юбилей" — танцевала под музыку свинг-оркестра "в окружении тех, кто ее любил, что было вполне уместно для такой яркой жизни".

Она оставила после себя огромное наследие, и ее будут очень сильно оплакивать двое ее детей, семь внуков, семь правнуков и многие люди, чьи жизни она затронула говорится также в заявлении

Джоан Берштейн изменила модную индустрию в 1970-х, когда создала бутик Browns. Browns был одним из первых мультибрендовых магазинов. Берштейн активно поддерживала молодых дизайнеров, покупала их первые коллекции и представляла в витринах бутика, что способствовало карьерному росту будущих звезд.

Среди модельеров, которым она помогла начать карьеру, называют Джона Гальяно, Пола Смита, Хуссейна Чалаяна и Альбера Эльбаза. Благодаря бутику Browns в Лондоне появились такие бренды, как Calvin Klein, Ralph Lauren и Comme des Garçons.

Берштейн получил орден Британской империи за вклад в моду.