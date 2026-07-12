Москва12 июлВести.Ушла из жизни актриса Вай Чинхо, которая известна по роли мадам Гао в сериалах Marvel "Сорвиголова", "Железный кулак" и "Защитники". Об этом сообщило издание Deadline.
Актрисе было 82 года. Причины ее смерти пока не называются.
Сообщение о кончине Чинхо прокомментировал ее коллега по сериалу "Сорвиголова" Питер Синкода. Он назвал актрису особенным и мудрым человеком, у которого он многому научился.
Ранее стало известно о смерти британо-американской актрисы Антуанетты Бауэр, известной по роли в сериале "Звездный путь".