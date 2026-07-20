Ушел из жизни соавтор "Терминатора": сценаристу Уишеру-младшему был 71 год Сценарист Уильям Уишер-младший, работавший над "Терминатором", скончался

Москва20 июл Вести.В возрасте 71 года ушел из жизни американский сценарист Уильям Уишер-младший, известный по участию в создании культовой кинофраншизы "Терминатор". Об этом сообщило издание The Wrap со ссылкой на родственников драматурга.

Уишер скончался 14 июля у себя дома. Информация о его смерти была официально подтверждена семьей 19 июля.

Пока весь мир вспоминает незабываемые фильмы, которые он помог создать, мы будем чтить Уильяма за его доброту, чувство юмора, блестящее воображение и любовь, которой он так легко делился с родными и друзьями говорится в заявлении близких

Уильям Уишер-младший был другом детства режиссера Джеймса Кэмерона и принимал непосредственное участие в работе над сценарием первого "Терминатора". Позднее он выступил соавтором сценария для сиквела "Терминатор 2: Судный день". В его фильмографии также такие картины, как "13-й воин", "Судья Дредд" и "Изгоняющий дьявола: Приквел".