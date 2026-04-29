Звезда "Друзей" рассказала о текущих выплатах за сериал и пошлостях сценаристов Лиза Кудроу: актеры "Друзей" получают по 20 млн долларов в год

Москва29 апр Вести.Американская актриса Лиза Кудроу рассказала, сколько она и ее коллеги по культовому сериалу "Друзья" до сих пор получают за съемки в ситкоме. Своим рассказом об авторских отчислениях, а также фактами о съемках, кинозвезда поделилась в интервью газете Times of London.

По словам Кудроу, они с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером получают по 20 млн долларов (свыше 1,4 млрд рублей) в год.

Во время этого интервью актриса также рассказала, что исполнители главных ролей на съемках практически сразу стали друзьями, оправдав название сериала. Однако Кудроу упомянула, что у артистов были конфликты со сценаристами. По ее рассказу, если актеры произносили не те реплики, сценаристы могли сказать: "Эта дура читать не умеет?"

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Актриса упомянула, что впервые пересмотрела "Друзей" уже после смерти коллеги по сериалу Мэттью Перри в 2023 году. Кудроу призналась, что именно тогда поняла, почему сериал стал таким популярным. Она считает, что на этом шоу работали гении и что в дальнейшем в ее жизни не будет подобного проекта.

"Друзья" – американский ситком о жизни шестерых друзей, в рамках первого показа выходил на экраны с 1994 по 2004 год. Шоу транслировалось в разных странах мира. Сериал и творческая группа получили множество наград, в том числе премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Актер Мэттью Перри умер в октябре 2023 года в 54-летнем возрасте, причиной смерти стало воздействие препарата. Поставщица наркотиков признала вину в суде.