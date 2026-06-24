Москва24 июн Вести.Для лечения 64-летней американской актрисы Марси Уокер, известной по сериалу "Санта-Барбара", объявлен сбор средств. Об этом сообщает издание Deadline.

В материале сказано, что друзья актрисы создали страницу для сбора в связи с "продолжающимися проблемами со здоровьем" у кинозвезды.

Хотя она (Марси Уокер. – Прим. ред.) годами отдавала свое время, энергию и душу другим — как актриса, а позже благодаря своему преданному служению и общественной работе, — в настоящее время она борется с проблемами со здоровьем, и ей срочно необходима финансовая поддержка сказано в сообщении на странице сбора

Журналисты уточнили, что на момент публикации материала удалось собрать около 90% от необходимой суммы в размере 15 000 долларов (свыше 1 млн рублей).

СМИ пишут, что помощь актрисе также оказал ее экранный муж Эй Мартинес. Он провел платный стрим с Уокер, во время которого они вспоминали, как играли Иден Кэпвелл и Круза Кастильо.

Марси Уокер снималась в сериале "Санта-Барбара" с 1984 по 1991 год. Также в ее фильмографии такие проекты, как "Все мои дети", "Дитя полуночи"," Младенцы". В 1989 году она получила премию "Эмми" в категории "Лучшая актриса дневного эфира". В 2005 году Уокер завершила карьеру актрисы, став пастором христианской церкви. Сейчас она замужем в пятый раз, от третьего брака у нее есть сын.