Луселия Сантос призналась, что у нее мало времени на личную жизнь из-за работы

Звезда "Рабыни Изауры" призналась, что у нее нет времени на личную жизнь Луселия Сантос призналась, что у нее мало времени на личную жизнь из-за работы

Москва6 июн Вести.Бразильская актриса Луселия Сантос, сыгравшая главную роль в телесериале "Рабыня Изаура", призналась, что у нее мало времени на личную жизнь из-за работы. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Малахов спросил у Сантос, есть ли в Бразилии традиция встречаться со своими одноклассниками.

Да, но моя жизнь посвящена работе, и, к сожалению, у меня очень мало времени на свою личную жизнь сказала актриса

Также актриса призналась, что замерзла во время посещения Красной площади в Москве.