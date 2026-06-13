Актер Нилов: с коллегами из "Улиц разбитых фонарей" не общаюсь из-за занятости

Актер Нилов рассказал, почему не общается с коллегами из "Улиц разбитых фонарей" Актер Нилов: с коллегами из "Улиц разбитых фонарей" не общаюсь из-за занятости

Москва13 июн Вести.Артисты, снявшиеся в популярном телесериале "Улицы разбитых фонарей" не общаются часто друг с другом из-за высокой занятости. Об этом рассказал исполнивший одну из главных ролей в проекте актер Алексей Нилов в разговоре с NEWS.ru.

Собеседник издания напомнил, что все участники сериала уже достаточно зрелые люди. И если в более молодом возрасте можно было бы устроить совместные творческие встречи, то сейчас такого желания не возникает.

Был бы кураж, мы бы собрались и что-нибудь замутили. Но нам-то уже за шестьдесят, не до тусовок отметил он

Нилов поделился, что чаще всего видится с Анастасией Мельниковой, которая в сериале исполнила роль старшего лейтенанта Анастасии Абдуловой.

Потому что она дружит с моей женой и мы все проживаем в Санкт-Петербурге пояснил актер

С остальными коллегами по сериалу, например, с Михаилом Трухиным, Нилов не видится годами, поскольку тот живет в Москве. Похожая история и с Сергеем Селиным – он много снимается в кино.