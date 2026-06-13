Москва13 июнВести.Артисты, снявшиеся в популярном телесериале "Улицы разбитых фонарей" не общаются часто друг с другом из-за высокой занятости. Об этом рассказал исполнивший одну из главных ролей в проекте актер Алексей Нилов в разговоре с NEWS.ru.
Собеседник издания напомнил, что все участники сериала уже достаточно зрелые люди. И если в более молодом возрасте можно было бы устроить совместные творческие встречи, то сейчас такого желания не возникает.
Был бы кураж, мы бы собрались и что-нибудь замутили. Но нам-то уже за шестьдесят, не до тусовокотметил он
Нилов поделился, что чаще всего видится с Анастасией Мельниковой, которая в сериале исполнила роль старшего лейтенанта Анастасии Абдуловой.
Потому что она дружит с моей женой и мы все проживаем в Санкт-Петербургепояснил актер
С остальными коллегами по сериалу, например, с Михаилом Трухиным, Нилов не видится годами, поскольку тот живет в Москве. Похожая история и с Сергеем Селиным – он много снимается в кино.