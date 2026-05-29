Евгений Дятлов женился в четвертый раз, избранницей стала его директор Актер Евгений Дятлов женился на своем директоре Дарье Травниковой

Москва29 мая Вести.Актер Евгений Дятлов, известный по сериалам "Бандитский Петербург" и "Улица разбитых фонарей", снова женился. Об этом сообщает издание "Стархит".

По данным портала, избранницей артиста стала его директор Дарья Травникова.

В материале сказано, что невеста выбрала для свадьбы белое кружевное платье, а жених предпочел белую рубашку и классический серый костюм. По информации журналистов, свадьба была камерной: торжество, на котором присутствовали родные и близкие, было проведено во Дворце бракосочетания № 2, а затем организовали праздничный банкет.

По данным ряда СМИ, этот брак стал для 63-летнего артиста четвертым. Издание woman.ru утверждает, что Дарья Травникова начала работать с Дятловым в 2021 году.

Первой супругой Евгения Дятлова была актриса Дарья Лесникова-Юргенс, они вступили в брак на первом курсе театрального вуза, у пары родился сын Егор. Второй супругой Дятлова стала ассистент режиссера киностудии "Ленфильм" Екатерина, в браке родился сын Федор. Затем Дятлов женился на актрисе Юлии Джербиновой, в браке родилась дочь Василиса. В 2023 году актер сообщил о расставании с третьей женой.