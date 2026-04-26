Москва26 апрВести.Певец Филипп Киркоров вспомнил, что его женитьбе на Алле Пугачевой поспособствовала директор БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович. Его слова передает StarHit.
По рассказу Киркорова, в апреле 1994 года именно Лавринович убедила его жениться на Алле Пугачевой в Санкт‑Петербург, вспомнив фразу певца о любви к городу на Неве и желании однажды связать себя узами брака именно там.
Когда все закрутилось, Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала: "Пора слово держать. Пацан сказал - пацан сделал". Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нетсообщил артист
Однако отговорка не сработала, и паспорт ему доставили на следующий день. "Анатолий Собчак организовал приезд паспорта на следующий день, и уже на Английской набережной в ЗАГСе № 1 все и случилось с легкой руки Эммы Васильевны. Но что-то как-то не сложилось все остальное", - сказал Киркоров.
Ранее стало известно, что группа "Ленинград" и Филипп Киркоров возглавили рейтинг самых дорогих российских артистов, выступающих на новогодних корпоративах.