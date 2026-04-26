Киркоров вспомнил подробности бракосочетания с Пугачевой Филипп Киркоров признался, что не хотел жениться на Алле Пугачевой

Москва26 апр Вести.Певец Филипп Киркоров вспомнил, что его женитьбе на Алле Пугачевой поспособствовала директор БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович. Его слова передает StarHit.

По рассказу Киркорова, в апреле 1994 года именно Лавринович убедила его жениться на Алле Пугачевой в Санкт‑Петербург, вспомнив фразу певца о любви к городу на Неве и желании однажды связать себя узами брака именно там.

Когда все закрутилось, Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала: "Пора слово держать. Пацан сказал - пацан сделал". Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет сообщил артист

Однако отговорка не сработала, и паспорт ему доставили на следующий день. "Анатолий Собчак организовал приезд паспорта на следующий день, и уже на Английской набережной в ЗАГСе № 1 все и случилось с легкой руки Эммы Васильевны. Но что-то как-то не сложилось все остальное", - сказал Киркоров.

Ранее стало известно, что группа "Ленинград" и Филипп Киркоров возглавили рейтинг самых дорогих российских артистов, выступающих на новогодних корпоративах.