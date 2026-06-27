Москва27 июн Вести.В Москве прошла свадьба 46-летнего актера Тимура Родригеза (настоящее имя – Тимур Керимов) и 35-летней актрисы Екатерины Кабак. Об этом сообщает издание Woman.ru.

По информации журналистов, церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 26 июня, в Грибоедовском ЗАГСе. Издание пишет, что после росписи артисты поехали с друзьями кататься по Москве на двухэтажном автобусе с диджеем и фуршером, после чего был проведен банкет в ресторане.

В материале сказано, что среди гостей были известные артисты, включая Гарика Мартиросяна, Юлию Паршуту и рэпера ST. На невесте было белое платье с длинным шлейфом и фатой, на женихе - голубой пиджак и светлые брюки.

Вместе с тем СМИ обратили внимание на то, что бывшая жена Тимура Родригеза Анна Девочкина в это время разместила в соцсетях пост: "День некоторого разочарования… Но мы верим в лучшее".

Тимур Родригез был женат на Анне Девочкиной с 2007 по 2023 год, в браке родились двое сыновей. Расставание пары привлекло внимание общественности: Анна Девочкина говорила, что муж сообщил ей о том, что встретил другую женщину, по телефону. После развода суд отказал шоумену в снижении алиментов на детей, но разрешил не платить алименты на содержание бывшей жены.

Тимур Родригез - российский шоумен, актер, певец, теле- и радиоведущий.

Екатерина Кабак - актриса, телеведущая, продюсер. Снималась в таких проектах, как "Анна-детективъ" и "Мачеха".