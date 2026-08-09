Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вышла замуж за музыканта Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вышла замуж за музыканта Джастина Эйси

Москва9 авг Вести.Младшая дочь звезд Голливуда Деми Мур и Брюса Уиллиса, Таллула Уиллис, вышла замуж за музыканта Джастина Эйси, церемония прошла в американском штате Айдахо, сообщает журнал Vogue.

Писательница, художница и общественный деятель Таллула Уиллис вышла замуж. В субботу, 8 августа, она и музыкант Джастин Эйси связали себя узами брака на церемонии в Сан-Вэлли говорится в публикации

Журналисты Vogue побывали в номере отеля Chateau Marmont на последней примерке свадебного платья.

На невесте было платье ручной работы, созданное специально для нее модным домом Balenciaga, его изготовление заняло 712 часов, включая 405 часов на пошив и подгонку в ателье. Платье-футляр без бретелей сшито из шелкового атласа, полностью отделано шелковой органзой, имеет драпированную юбку со шлейфом и бант сзади.