Москва30 июл Вести.Высокий суд Лондона обязал отца британской певицы Эми Уайнхаус Митча Уайнхауса выплатить около 950 тыс. фунтов стерлингов (около 100 млн рублей) Наоми Пэрри и Катрионе Гурли после разбирательства о продаже личных вещей артистки. Об этом сообщила газета The Guardian.

Судебный спор начался после того, как в 2025 году Митч Уайнхаус попытался оспорить продажу вещей дочери на аукционах в США, утверждая, что подруги певицы незаконно реализовали принадлежащие ей предметы более чем на 1,1 млн фунтов стерлингов (около 117,5 млн рублей).

Однако суд пришел к выводу, что Пэрри и Гурли имели право распоряжаться вещами, которые Эми Уайнхаус при жизни подарила или передала им. Иск был отклонен еще в апреле 2026 года.

В отдельном решении суд указал, что истец выдвигал необоснованные обвинения, нанеся ущерб репутации ответчиц, и обязал его компенсировать им судебные расходы. Всего в 2021-2023 годах на аукционах были проданы 155 предметов, связанных с певицей, в том числе одежда, украшения, сумки и концертные наряды.

Эми Уайнхаус – пятикратная обладательница премии "Грэмми", прославившаяся благодаря альбомам Frank и Back to Black. Певица умерла в июле 2011 года в возрасте 27 лет. Согласно заключению следствия, причиной смерти стала алкогольная интоксикация.