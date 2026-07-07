Москва7 июл Вести.Принц Гарри и несколько других знаменитостей проиграли судебный процесс против издателя газеты Daily Mail о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Все 97 исков, выдвинутые против компании Associated Newspapers Limited (ANL), были отклонены. Судья заявил, что группа истцов "не смогла доказать выдвинутые обвинения", пишет Politico.

Судья Мэтью Никлин признал серьезность обвинений, но в кратком изложении дела заявил, что доказательства недостаточно убедительны говорится в статье

Истцы утверждали, что Associated Newspapers Limited использовала незаконные методы для получения информации. В то же время ANL утверждала, что получала информацию из источников законным путем.

В публичном заявлении после вынесения вердикта главный редактор ANL Пол Дакр назвал решение суда победой не только для журналистов газет компании, но и для всей свободной прессы. В свою очередь, принц Гарри назвал вердикт "полной и очевидной попыткой замять дело".

Daily Mail уже предположила, что судебные издержки в размере 50 млн фунтов стерлингов (более пяти миллиардов рублей) лягут на плечи истцов, среди которых певец Элтон Джон, актрисы Сэди Фрост и Элизабет Херли и другие.

Ранее сообщалось, что принцу Гарри не разрешили остановиться в Букингемском дворце на время его визита в Великобританию.