Массовая чистка фейков лишила звезд миллионов подписчиков в Instagram

Звезды Instagram потеряли миллионы подписчиков в результате массовой чистки Массовая чистка фейков лишила звезд миллионов подписчиков в Instagram

Москва7 мая Вести.Мировые знаменитости в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) потеряли миллионы подписчиков из-за массовой блокировки ботов. Об этом сообщает Yahoo Creators.

Больше всего фолловеров потеряла Кайли Дженнер - до 15 миллионов. Музыкальная группа BTS и певица Ариана Гранде потеряли по 7 миллионов.

Бывшая супруга певца Джигана Оксана Самойлова также пожаловалась на потерю до полумиллиона подписчиков.

Ранее американская соцсеть Instagram утратила в России исключительные права на три товарных знака.