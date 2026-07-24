Продюсер "Миража" отреагировал на победу Маргариты Суханкиной в суде Продюсер "Миража" Литягин отреагировал на победу Суханкиной в суде

Москва24 июл Вести.Основатель группы "Мираж", композитор и продюсер Андрей Литягин прокомментировал решение суда по иску бывшей солистки коллектива Маргариты Суханкиной. Его слова приводит ТВ Mail.

23 июля Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск певицы. По решению суда продюсер обязан не использовать голос Суханкиной и выплатить ей компенсацию в размере 8 млн рублей.

Андрей Литягин заявил, что будет обжаловать данное решение.

Знаете, это напоминает недавнюю историю с квартирой Ларисы Долиной, когда суд, по сути, руководствовался ее статусом Народной артистки и вынес решение, которое не выдерживает никакой критики выразил свое мнение продюсер

По словам Литягина, судья якобы не приняла свидетельские показания с его стороны и договор о передаче прав, подписанный артисткой. По мнению продюсера, Суханкина продала права, "а потом не помнит".

Литягин также заявил, что певица продолжает исполнять хиты "Миража", и назвал эти действия незаконными. По его словам, из-за этого он отсудил у организаторов выступлений Суханкиной более 32 млн рублей.

Комментариев Маргариты Суханкиной в материале не приводится.