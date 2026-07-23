Экс-солистка "Миража" отсудила у основателя группы более 8 млн рублей Суд взыскал с композитора Литягина в пользу Маргариты Суханкиной 8 млн рублей

Москва23 июл Вести.Замоскворецкий районный суд столицы удовлетворил иск солистки группы "Мираж" Маргариты Суханкиной к основателю коллектива Андрею Литягину. Защита авторских прав певицы обернулась для композитора многомиллионной компенсацией и судебным запретом на распоряжение ее исполнениями.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, Суханкина является исполнителем музыкальных произведений, записанных на фонограммы и выпущенных под брендом "Мираж". Истица узнала о том, что Литягин единолично распоряжается исключительными правами на ее совместные записи, только осенью 2023 года — из материалов другого судебного дела, где оба фигурировали в качестве третьих лиц.

В итоге суд принял сторону певицы.

Суд запретил Андрею Литягину распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение произведений и постановил взыскать в пользу певицы компенсацию в размере более 8 миллионов рублей уточнили в пресс-службе

Запрет наложен на 29 песен, включая "1000 звезд", "Мерцает ночь", "Звезды молчат", "Я больше не прошу" и "Музыка нас связала".

В 2024 году другая экс-солистка "Миража" Наталия Гулькина также обращалась в суд с иском к Суханкиной о защите чести, достоинства и репутации, которая высказалась о ней в ходе интервью. Сначала суд удовлетворил ее требованиям, а в 2025 году это решение отменили после апелляции Суханкиной.