В ЕС раскрыли подробности второго иска Полины Гагариной об отмене санкций В ЕС раскрыли детали второго иска Полины Гагариной об отмене санкций

Москва10 июл Вести.Российская певица Полина Гагарина подала в Суд Европейского союза (ЕС) второй иск с требованием отменить введенные против нее санкции и исключить ее из санкционного списка. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные в официальном журнале ЕС.

Новое разбирательство зарегистрировано под номером T-314/26 и связано с обжалованием решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер, которое приняли в марте 2026 года.

В иске сторона Гагариной указывает, что европейские власти допустили ошибки при оценке обстоятельств дела, не предоставили достаточных доказательств и не привели надлежащего обоснования своего решения. Кроме того, защита ссылается на нарушение принципа соразмерности, права на эффективную судебную защиту, а также свободы выражения мнения и творчества.

Это уже вторая попытка певицы добиться отмены европейских санкций в судебном порядке. Первый иск Гагарина подала после включения в санкционный список в 2024 году. Рассмотрение этого дела в настоящее время продолжается.

Ранее журналисты издания Euractiv опубликовали статью, где высмеяли политику антироссийских ограничений. По их версии, к 2050 году Брюссель приступит к введению санкций на российские борщ и пиво.