Euractiv: к 2050 году ЕС введет санкции против российского пива, борща и сыра

Западные СМИ высмеяли политику ЕС, предсказав санкции на борщ и пиво Euractiv: к 2050 году ЕС введет санкции против российского пива, борща и сыра

Москва4 июл Вести.В издании Euractiv высмеяли санкционную политику Евросоюза после анонса 21-пакета ограничений в адрес России. На портале появилась статья, в которой спрогнозировали, что Брюссель к 2050 году начнет накладывать ограничения на пиво, борщ и сыры из России.

Сатирическая статья начинается с предположения, что в 2050 году во главе Еврокомиссии по-прежнему будет стоять Урсула фон дер Ляйен, которой тогда уже исполнится 92 года. Она же, по прогнозу Euractiv, объявит о введении 137-го пакета санкций.

По мнению авторов, кроме ограничений против "теневого флота" ЕС может ввести еще ряд рестрикций.

В число [ограничений] также входят… запрет на поездки для российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей; и ограничения на импорт российского пива, борща и большинства видов сыра (за исключением российской моцареллы, которую, как ни странно, теперь любят французы) говорится в тексте

Своей публикацией в Euractiv хотели подчеркнуть, что санкционная политика Евросоюза не работает, но власти упорно отказываются это признавать и продолжают репетативно вводить ограничения.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала новые санкции в отношении Москвы. Она уточнила, что речь идет о том, чтобы ввести ограничения против компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.