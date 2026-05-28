ТАСС: Навка обратилась в Суд ЕС из-за введенных против нее санкций

Фигуристка Навка оспорила европейские санкции в Суде ЕС ТАСС: Навка обратилась в Суд ЕС из-за введенных против нее санкций

Москва28 мая Вести.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оспорила в Суде ЕС введенные против нее санкции, пишет ТАСС.

Уточняется, что Навка обратилась в суд из-за санкций, которые Евросоюз ввел против нее в июне 2022 года в шестом пакете.

Спортсменка стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в паре с Романом Костомаровым в 2006 году.

Несколько дней назад Суд ЕС зарегистрировал иск певицы Полины Гагариной из-за ее внесения в 14-й пакет санкций Евросоюза. Гагарина уже подавала иск в 2024 году, но решение по нему пока не вынесли.