С Алексея Глызина взыскали долг и штраф по иску Российского авторского общества Арбитражный суд Москвы взыскал с певца Глызина более 481 тысячи рублей

Москва8 мая Вести.В Москве Арбитражный суд взыскал с певца Алексея Глызина более 481 тысячи рублей по иску Российского авторского общества (РАО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По договору от 4 апреля 2025 года с ответчика взыскан основной долг в размере 115 тысяч рублей, более 86 тысяч рублей в качестве неустойки за период с 17 апреля по 22 декабря 2025 года, 50 тысяч штрафа за просрочку представления отчетной документации, а также 230 тысяч рублей неустойки​​​.

Кроме того, Глызин должен будет выплачивать неустойку за неисполнение обязательства по выплате авторского вознаграждения в размере 0,3% от суммы основного долга в 115 тысяч рублей за каждый день… говорится в сообщении

Датой фактического исполнения обязательства является 23 декабря 2025 года. РАО подало иск в марте. Дело рассматривалось в упрощенном порядке производства. Известно, что основанием стало исполнение ответчиком песен "Ты не ангел" и "Поздний вечер". Как заявлял тогда директор артиста Максим Глотов, на тот момент Глызину было не известно об иске РАО.

В декабре суд уже взыскал с Глызина более 112 тысяч рублей задолженности и неустойку в размере около 58 тысяч рублей.

Певец Алексей Глызин стал популярным в 80-х годах, выступая в группах "Веселые ребята", "Ура". В настоящее время концертная деятельность исполнителя продолжается.