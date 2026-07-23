Суд отказал экс-возлюбленной сына Кадышевой в иске на 6 млн рублей Суд отказал в иске на 6 млн рублей бывшей возлюбленной сына Кадышевой

Москва23 июл Вести.Суд отказал в иске бывшей возлюбленной сына певицы Надежды Кадышевой Дарье Де Батс на 6 миллионов рублей по делу о якобы передаче денег в долг по устной договоренности. Об этом пишет KP.RU.

Уточняется, что сторона сына певицы Григория Костюка существование займа отрицала, а его адвокат настаивал, что одной банковской выписки недостаточно для доказательства займа.

Я с уважением отношусь к судебной процедуре и принятому решению. Суд отказал в удовлетворении заявленных ко мне требований. Не считаю правильным публично обсуждать детали личных отношений или давать оценки другой стороне сказал Костюк

В материалах дела фигурировал перевод от Де Батс на 500 тысяч рублей. Со стороны Костюка с декабря 2023 года по август 2024 года были переводы на 880 тысяч рублей. Из-за непризнания заключения договоров займа и отсутствия подтверждений назначения переведенной суммы суд не поддержал и отказал экс-возлюбленной в иске.

24 мая сообщалось, что в Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска международного бренда средств гигиены Revyline к ансамблю Надежды Кадышевой "Золотое кольцо".