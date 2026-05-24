Арбитражный суд начал рассматривать иск к ансамблю Кадышевой "Золотое кольцо" В Москве началось рассмотрение иска к ансамблю Кадышевой "Золотое кольцо"

Москва24 мая Вести.В Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска международного бренда средств гигиены Revyline к ансамблю Надежды Кадышевой "Золотое кольцо". Об этом сообщает KP.RU.

"Золотое кольцо" проигнорировало возможность урегулировать ущерб в досудебном порядке. Поэтому для возмещения ущерба мы обратились в суд приводит издание слова владельца бренда Максима Обушенкова

Сумма иска – 2,1 миллиона рублей. По мнению заявителя, ответчик не в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства, а именно не предоставил площадку для рекламной кампании бренда во время новогоднего концерта Кадышевой на стадионе ЦСКА Москва. Отмечается, что по договору в фан-зоне должен был находиться промо-персонал и рекламный реквизит в виде макетов зубных щеток. Однако в день выступления сотрудников компании выгнали из зала охранники.

При этом отмечается, что сам бренд выступил в качестве одного из спонсоров, оплата в рамках контракта составила 480 тысяч рублей.