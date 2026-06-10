Долина заявила, что больше не надеется вернуть деньги через суд

Лариса Долина: у меня нет "четырех жизней" на судебные тяжбы с мошенниками Долина заявила, что больше не надеется вернуть деньги через суд

Москва10 июн Вести.Певица Лариса Долина призналась, что больше не рассчитывает получить всю сумму, которую она пыталась взыскать с мошенников через суд. В беседе с NEWS.ru она заявила, что у нее нет "четырех жизней" на подобную тяжбу.

По словам артистки, наказывать аферистов, конечно, нужно. Но она уже не верит в то, что получит заявленную сумму.

Конечно, их нужно наказывать, мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена... цитирует Ларису Долину NEWS.ru

Речь идет уже не о 176 миллионах рублей, а от 113 миллионах (это деньги за квартиру, без учета сбережений).

Ранее иск певицы к четырем фигурантам дела о мошенничестве поступил в Лефортовский районный суд. Долина потребовала компенсацию материального ущерба.