Москва10 июнВести.Певица Лариса Долина призналась, что больше не рассчитывает получить всю сумму, которую она пыталась взыскать с мошенников через суд. В беседе с NEWS.ru она заявила, что у нее нет "четырех жизней" на подобную тяжбу.
По словам артистки, наказывать аферистов, конечно, нужно. Но она уже не верит в то, что получит заявленную сумму.
Конечно, их нужно наказывать, мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена...цитирует Ларису Долину NEWS.ru
Речь идет уже не о 176 миллионах рублей, а от 113 миллионах (это деньги за квартиру, без учета сбережений).
Ранее иск певицы к четырем фигурантам дела о мошенничестве поступил в Лефортовский районный суд. Долина потребовала компенсацию материального ущерба.