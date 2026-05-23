Дональд Трамп-младший женился на модели Беттине Андерсон, пишут СМИ

Москва23 мая Вести.Сын американского президента Дональд Трамп-младший и модель Беттина Андресон в четверг поженились во Флориде, пишет издание People.

Президент США объявлял об их помолвке в декабре 2025 года, говорится в материале. По данным People, церемония росписи прошла перед предстоящим в эти выходные свадебным торжеством на Карибах.

Как отмечает издание TMZ, ссылаясь на свидетельство о браке, Андерсон оставила свою фамилию. Церемонию провел адвокат по недвижимости Брэд Макферсон.

Трамп-младший уже был женат на модели и актрисе Ванессе Трамп в 2005-2018 гг., у них родились пятеро детей.

Американский президент ранее заявлял, что может пропустить свадьбу своего сына в связи с ситуацией вокруг Ирана.