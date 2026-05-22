Трамп может пропустить свадьбу сына из-за ситуации вокруг Ирана

Москва22 мая Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что может пропустить свадьбу своего сына из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп отметил, что торжество состоится в "не самое подходящее" для него время.

Он [Дональд Трамп-младший] хотел бы, чтобы я приехал, но это будет небольшое частное мероприятие, и я постараюсь приехать. Я сейчас в самом эпицентре событий. Я сказал, что сейчас для меня не самое подходящее время. У меня Иран и другие дела сообщил Трамп

Ранее он заявил о готовности США действовать, если Иран не примет устраивающее американскую сторону решение по поводу возможного мирного соглашения.

Сын президента США Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон в декабре 2025 года. По информации Page Six, свадьба должна состояться в ближайшие выходные.