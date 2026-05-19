Москва19 маяВести.61-летний Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы, женился в четвертый раз.
Избранницей Спенсера стала 43-летняя археолог Кэт Джармен. По информации The Sun, церемония бракосочетания прошла в кругу близких в штате Аризона.
Младший брат британской принцессы узаконил отношения с возлюбленной спустя три месяца после окончания бракоразводного процесса со своей третьей женой Карен. Свадьба Спенсера и Джармен состоялась после урегулирования юридического спора между Чарльзом и его прошлой супругой.
Ранее стало известно, что письмо, написанное 17-летней Дианой Спенсер, будущей принцессой Уэльской, о планах стать танцовщицей выставят на аукцион.