Брат принцессы Дианы тайно заключил брак в четвертый раз

Москва19 мая Вести.61-летний Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы, женился в четвертый раз.

Избранницей Спенсера стала 43-летняя археолог Кэт Джармен. По информации The Sun, церемония бракосочетания прошла в кругу близких в штате Аризона.

Младший брат британской принцессы узаконил отношения с возлюбленной спустя три месяца после окончания бракоразводного процесса со своей третьей женой Карен. Свадьба Спенсера и Джармен состоялась после урегулирования юридического спора между Чарльзом и его прошлой супругой.

