Письмо принцессы Дианы о планах стать танцовщицей выставят на аукцион В Лондоне продадут письмо принцессы Дианы с планами стать танцовщицей

Москва13 мая Вести.В Лондоне на аукционе выставят письмо, написанное 17-летней Дианой Спенсер, будущей принцессой Уэльской. Как сообщает газета Independent, двухстраничное послание может быть продано примерно за 4 тысячи фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей).

Письмо было написано 47 лет назад – за год до начала отношений Дианы с нынешним королем Великобритании Карлом III. Оно адресовано подруге семьи Милдред Лейси, которая пожелала скорейшего выздоровления отцу Дианы после перенесенного инсульта.

В послании Диана благодарит подругу за поддержку и сообщает, что ее отца скоро выпишут из больницы. Кроме того, она делится мечтой связать свою жизнь с танцами.

Я собираюсь найти себе место, чтобы танцевать. Я всегда хотела этого и надеюсь когда-нибудь достичь в этом успеха написала Диана

По данным издания, письмо выставил на продажу частный коллекционер вместе с памятными вещами, связанными со свадьбой Дианы.

Также отмечается, что с 1981 по 1990 год принцесса занималась танцами с бывшей балериной из Глазго Энн Аллан.