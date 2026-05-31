Дуа Липа за 40 минут вышла замуж и готовится устроить "торжество года" Певица Дуа Липа вышла замуж и готовится устроить масштабное торжество в Италии

Москва31 мая Вести.Британская певица Дуа Липа вышла замуж за британского актера Каллума Тернера, известного по роли Тесеуса Саламандера в фильме "Фантастические твари" и Анатолия Курагина в сериале "Война и мир". Об этом сообщает издание Daily Mail.

В материале сказано, что роман 30-летней исполнительницы хита New Rules с 36-летним Каллумом, одним из главных претендентов на роль Джеймса Бонда, начался в 2024 году, "и одного поцелуя было достаточно, чтобы в минувшие выходные они официально стали мужем и женой".

Дуа Липа обрела свое счастье, выйдя замуж за Каллума Тернера в Лондоне, в здании Старой ратуши Мэрилебон, в субботу утром говорится в материале

По информации издания, свадьба была камерной и продлилась всего около 40 минут. На невесте вместо традиционного платья был белоснежный костюм с длинной юбкой и широкополой шляпой. На улице гости торжества осыпали молодоженов конфетти. Издание также утверждает, что после церемонии супруги сели в черное такси и уехали.

По данным таблоидов, пара готовится устроить грандиозное торжество Палермо на острове Сицилия, праздник продлится с четверга по субботу. Утверждается, что торжество должно пройти на вилле Вальгуарнера XVII века, также певица и актер забронировали зал и номера в роскошном отеле. Инсайдеры называются готовящееся мероприятие "свадьбой года" на Сицилии.

Журналисты утверждают, что Дуа Липа "без ума" от своего обручального кольца. По информации издания, Дуа Липа признавалась, что ей приятно от того, что человек, с которым она проведет остаток жизни, очень хорошо ее знает. Певица также высказывалась о намерении когда-нибудь стать матерью.

Дуа Липа обрела международную известность в 2010-х годах благодаря песням о поисках любви и болезненных расставаниях.

Ранее СМИ сообщали, что Дуа Липа подала иск к Samsung за несанкционированное фото на коробках телевизоров.