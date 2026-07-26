Москва26 июл Вести.35-летняя американская актриса Эмма Робертс, известная по ролям в фильмах "Оторва" и "Крик-4", вышла замуж за 36-летнего актера Коди Джона. Информацию об этом опубликовало издание Page Six.

Церемония бракосочетания была проведена в субботу, 25 июля, в штате Айдахо. Таблоиды уточняют, что свадьба состоялась в семейном поместье жениха в Сан-Вэлли. СМИ пишут, что торжество продлилось всего 45 минут. На невесте было шифоновое свадебное платье с длинной фатой, а среди гостей была замечена и тетя невесты – актриса Джулия Робертс.

По данным из открытых источников, Эмма Робертс и Коди Джон встречались четыре года, были помолвлены с 2024-го. У актрисы есть пятилетний сын от отношений с актером Гарретом Хедлундом.

Эмма Робертс – американская актриса, дочь актера Эрика Робертса и племянница кинозвезды Джулии Робертс. Также играла в таких фильмах, как "Мы – Миллеры" и "Американская история ужасов".

Коди Джон – американский актер и модель. В его фильмографии такие проекты, как "Во тьме", "Новичок","Морская полиция: Спецотдел".