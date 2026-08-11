Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес Криштиану Роналду перестал быть холостяком

Москва11 авг Вести.Пятикратный лауреат "Золотого мяча" и лучший бомбардир в истории мирового футбола Криштиану Роналду вступил в официальный брак со своей спутницей Джорджиной Родригес.

О смене семейного статуса португальский нападающий объявил на своей странице в социальной сети Instagram (платформа принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

По сведениям британского таблоида The Sun, торжественное мероприятие было запланировано на 8 августа в португальском городе Фуншал на острове Мадейра, где родился Роналду.

Футболист и его избранница состояли в отношениях с 2016 года. За период совместной жизни у пары родились двое общих детей.

Роналду обручился с Родригес в 2018 году.