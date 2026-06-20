Роналдиньо возобновит карьеру в 46 лет и сыграет за "Равенну"

46-летний Роналдиньо вернется в футбол Роналдиньо возобновит карьеру в 46 лет и сыграет за "Равенну"

Москва20 июн Вести.Бразильский футболист, чемпион мира 2022 года и обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо возобновит профессиональную карьеру. Его новым клубом станет итальянская "Равенна", выступающая в Серии C.

Об этом пишет La Gazzetta dello Sport со ссылкой на футболиста.

Газета отмечает, что контракт пока не подписан. Презентация Роналдиньо как нового игрока "Равенны" запланирована на 23 июня в Майами.

Новые цвета, та же улыбка. Я с нетерпением жду возможности снова станцевать с мячом и написать новую историю вместе с Иньяцио и всей семьей Чиприани. Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу привнести тот же дух в "Равенну" приводит издание слова Роналдиньо

Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году.