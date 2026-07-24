Чемпион мира Андреа Пирло возглавит сборную Италии по футболу Андреа Пирло согласился возглавить сборную Италии по футболу

Москва24 июл Вести.Чемпион мира по футболу 2006 года Андреа Пирло будет назначен новым главным тренером сборной Италии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в соцсети X.

По данным источника, Пирло принял предложение Федерации футбола Италии (FIGC), и контракт будет подписан в ближайшие дни.

Детали договора с 47-летним специалистом не уточняется, отмечается, что это долгосрочный контракт. В настоящее время Пирло возглавляет клуб "Юнайтед" из ОАЭ, ранее специалист тренировал туринский "Ювентус", генуэзскую "Сампдорию" и турецкий "Фатих Карагюмрюк".

На счету Пирло 116 матчей и 13 мячей за сборную Италии, золото чемпионата мира и серебро Евро-2012.

В мае Пирло в качестве специального гостя посетил матч Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром", за что был подвергнут критике со стороны итальянских СМИ и общественников.

Последним тренером сборной Италии был Дженнаро Гаттузо, который покинул свой пост после того, как команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Сборная Италии, четырехкратный чемпион мира, пропустила уже три мундиаля подряд (в России, Катаре и в Америке). Невыход на ЧМ-2026 привел не только к отставке Гаттузо, но и смене руководства FIGC.