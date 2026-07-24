Москва24 июлВести.Чемпион мира по футболу 2006 года Андреа Пирло будет назначен новым главным тренером сборной Италии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в соцсети X.
По данным источника, Пирло принял предложение Федерации футбола Италии (FIGC), и контракт будет подписан в ближайшие дни.
Детали договора с 47-летним специалистом не уточняется, отмечается, что это долгосрочный контракт. В настоящее время Пирло возглавляет клуб "Юнайтед" из ОАЭ, ранее специалист тренировал туринский "Ювентус", генуэзскую "Сампдорию" и турецкий "Фатих Карагюмрюк".
На счету Пирло 116 матчей и 13 мячей за сборную Италии, золото чемпионата мира и серебро Евро-2012.
В мае Пирло в качестве специального гостя посетил матч Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром", за что был подвергнут критике со стороны итальянских СМИ и общественников.
Последним тренером сборной Италии был Дженнаро Гаттузо, который покинул свой пост после того, как команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Сборная Италии, четырехкратный чемпион мира, пропустила уже три мундиаля подряд (в России, Катаре и в Америке). Невыход на ЧМ-2026 привел не только к отставке Гаттузо, но и смене руководства FIGC.