Москва30 мая Вести.Испанец Андони Ираола назначен новым главным тренером английского клуба "Ливерпуль". Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По его словам, руководство "Ливерпуля" уже приняло решение о назначении, а переговоры с тренером пройдут в ближайшее время, после чего назначение будет официально объявлено.

Ранее клуб уволил нидерландца Арне Слота, который возглавлял команду с мая 2024 года. Под его руководством "Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии в дебютном сезоне, однако в сезоне-2025/26 завершил турнир на пятом месте, не завоевав ни одного трофея.

Мы все вместе пришли к выводу, что для дальнейшего развития клуба необходимы перемены. Еще раз следует подчеркнуть, что это решение было принято нелегко говорится в заявлении "Ливерпуля"

Андони Ираоле 43 года. С 2023 года он тренировал "Борнмут", занимавший шестое место в чемпионате Англии по итогам сезона-2025/26. До этого он работал с кипрским АЕК и испанскими "Мирандес" и "Райо Вальекано". В период игровой карьеры выступал за "Атлетик" и "Нью-Йорк Сити".