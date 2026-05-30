Москва30 мая Вести.Английский футбольный клуб "Ливерпуль" официально объявил о расставании с главным тренером Арне Слотом. Согласно заявлению пресс-службы мерсисайдцев, решение о прекращении сотрудничества вступает в силу немедленно после завершения сезона 2025/26.

В официальном релизе клуба подчеркивается, что стороны пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Мы благодарим Арне за его приверженность делу, профессионализм и вклад в развитие команды в переходный период. Клуб начинает процесс поиска нового главного тренера, который возглавит коллектив в ходе подготовки к следующему сезону говорится в релизе

Нидерландский специалист Слот возглавил "красных" летом 2024 года, сменив на этом посту Юргена Клоппа, и проработал на "Энфилде" два полных сезона.