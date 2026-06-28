Москва28 июн Вести.Турецкая футбольная федерация приняла решение продолжить сотрудничество с главным тренером национальной сборной Винченцо Монтеллой, несмотря на невыход команды в плей-офф чемпионата мира 2026 года. При этом в тренерском штабе итальянского специалиста планируются изменения, сообщает газета Takvim.

Вопрос о будущем Монтеллы активно обсуждался в турецком спортивном сообществе после того, как сборная завершила выступление на мундиале в США, Канаде и Мексике. Сам итальянский специалист выразил готовность продолжить работу, отметив, что чувствует поддержку со стороны футболистов и руководства федерации. По информации источников, футбольная федерация намерена сохранить итальянского специалиста на посту главного тренера сборной. При этом руководство планирует усилить штаб команды, включив в него наставника-консультанта, а также пересмотреть ряд направлений работы.

Как отмечает издание, изменения в тренерском штабе должны произойти до старта Лиги наций в сентябре. Ожидается, что федерация предложит Монтелле скорректировать тактическую модель игры без ярко выраженного центрального нападающего, проявить большую гибкость при формировании состава, а также проведёт кадровые перестановки в группе специалистов по физической подготовке.

Сборная Турции квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 2002 года, однако не смогла преодолеть групповой этап. Команда уступила сборным Австралии (0:2) и Парагвая (0:1), досрочно лишившись шансов на плей-офф. Победа над сборной США в заключительном туре со счётом 3:2 уже не повлияла на итоговое положение: турки заняли последнее место в группе D, набрав 3 очка.