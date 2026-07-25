МОК не будет рассматривать возможность введения санкций против Инфантино Athletic: МОК отказался рассмотреть возможность применения санкций к Инфантино

Москва25 июл Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) отказался рассматривать возможность применения санкций к президенту ФИФА Джанни Инфантино из-за отмены дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026. Об этом сообщил портал The Athletic со ссылкой на свои источники в МОК.

Отмечается, что направленная в адрес Инфантино жалоба выходит за рамки компетенции Международного олимпийского комитета.

Дисквалификация Балогуна, о которой идет речь, произошла после матча сборной США против национальной команды Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге, за что был отстранен от дальнейших игр. 5 июля дисквалификация была приостановлена. По словам журналиста Бена Джейкобса, ФИФА приняла такое решение после звонка Инфантино из Белого дома. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно связывался с главой ФИФА и просил его пересмотреть этот вопрос.