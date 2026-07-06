Москва6 июлВести.Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила протест бельгийской стороны, касающийся дисциплинарного статуса одного из ведущих игроков американской команды. Организация объявила не подлежащим рассмотрению запрос о пересмотре решения по дисквалификации нападающего.
ФИФА признала неприемлемой апелляцию Федерации футбола Бельгии по поводу отмены приостановки удаления форварда сборной США Фоларина Балоганасообщается в решении дисциплинарного комитета
Бельгийская сторона настаивала на возвращении в силу первоначального наказания для игрока, однако юристы международной федерации сочли аргументы заявителей процедурно несостоятельными.
Решение ФИФА означает, что приостановка удаления Балогана остаётся в силе, и нападающий сборной США сможет принять участие в ближайших матчах турнира. Официальные представители Федерации футбола Бельгии и американской сборной на момент публикации не давали развёрнутых комментариев по поводу данного вердикта.