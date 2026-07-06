ФИФА признала неприемлемой апелляцию Бельгии по делу об удалении Балогана Бельгии отказали в отмене приостановки удаления нападающего США Балогана

Москва6 июл Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила протест бельгийской стороны, касающийся дисциплинарного статуса одного из ведущих игроков американской команды. Организация объявила не подлежащим рассмотрению запрос о пересмотре решения по дисквалификации нападающего.

ФИФА признала неприемлемой апелляцию Федерации футбола Бельгии по поводу отмены приостановки удаления форварда сборной США Фоларина Балогана сообщается в решении дисциплинарного комитета

Бельгийская сторона настаивала на возвращении в силу первоначального наказания для игрока, однако юристы международной федерации сочли аргументы заявителей процедурно несостоятельными.

Решение ФИФА означает, что приостановка удаления Балогана остаётся в силе, и нападающий сборной США сможет принять участие в ближайших матчах турнира. Официальные представители Федерации футбола Бельгии и американской сборной на момент публикации не давали развёрнутых комментариев по поводу данного вердикта.